Ликвидировали террориста №1

Осама бин Ладен прятался в Пакистане несколько лет ФОТО: history.com

Американские военные убили Осаму бин Ладена в городе Абботтабад в Пакистане 2 мая 2011-го. 54-летнего лидера "Аль-Каиды" выслеживали почти 10 лет.

23 "морских котиков" высадились с двух вертолетов "Black Hawk" в Абботабадt в час ночи. Операция длилась 40 минут. Убили пять человек. Среди них бин Ладена и его взрослого сына. Осаму застрелили выстрелом в голову. Никто из американцев не пострадал. Тело бин Ладена вертолетом забрали в Афганистан для официальной идентификации. Взяли пробы ДНК и похоронили в Аравийском море в течение суток, по мусульманской традиции. Выбрали такой способ, чтобы могила террориста не стала местом паломничества для исламистов.

Президент США Барак Обама наблюдал за операцией в реальном времени. После ее завершения выступил по телевидению. В Вашингтоне и Нью-Йорке люди начали праздновать.

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Бин Ладен планировал еще серию террористических атак. Эту информацию получили из компьютеров, которые были в доме в Абботабаде. В планах - покушение на президента Обаму и теракт в годовщину атаки 11 сентября.

Осама бин Ладен родился в семье строительного магната в Саудовской Аравии. Унаследовал около $300 млн. Потратил их на развитие "Аль-Каиды".

В 2010-м разведка заметила курьера бин Ладена возле дома в Абботабаде. Обратили внимание, что там выставлена ​​охрана и очень высокие стены. За домом начали наблюдать. Но до операции не были уверены, что бин Ладен там. Были версии, что он скрывался на удаленных территориях племен. Власть Абботабада якобы была не в курсе дела, хотя имение для Осамы возвели без разрешения, с нарушениями. Оттуда не вывозили мусор и там не было ни электропроводов, ни телевизионных антенн.