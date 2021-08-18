Лидеры "Талибана" готовы показать себя миру

"Талибан" заставляет гражданских сдавать оружие и боеприпасы. Фото: Reuters

Лидеры исламистского движения "Талибан" покажут себя миру и не будут сидеть в тени секретности.

Об этом сообщил один из представителей талибов, пишет Al Jazeera.

"Постепенно мир увидит всех наших лидеров, не будет и тени секретности", - заявил он, но имя отказался называть.

Талибам запретили "праздновать взятие власти" в Афганистане, добавил представитель боевиков. Также мирные граждане должны сдать все оружие и боеприпасы, сообщил он.

Сейчас из Афганистана эвакуировали более 2 тыс. человек.

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"Мы продолжаем работать быстрыми темпами. Сейчас в логистике сбоев нет. Мы смогли вывезти более 2200 представителей дипмиссий, сотрудников службы безопасности иностранных государств и афганцев, работавших в посольствах", - прокомментировал представитель службы безопасности.

Лидеры исламистского движения "Талибан", 15 августа захватившие власть в Афганистане, пригласили в страну террористов из "Аль-Каиды". Талибы предложили террористам свои территории, чтобы создать в Афганистане "колыбель джихада".