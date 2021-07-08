Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ

Педро Санчес (слева) и Гитанас Науседа остановили брифинг из-за поднятия авиации. Фото: Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Литвы Гитанас Науседа были вынуждены прервать пресс-конференцию на литовской авиабазе Шяуляй из-за срочного вылета истребителей для сопровождения российского военного самолета.

Об этом сообщило издание Reuters.

Прямую трансляцию встречи политиков проводили на фоне носа военного самолета. Она длилась 3 мин., как к воздушному судну побежали пилоты.

Науседа продолжал речь, пока его и Санчеса не увели от самолета. Сняли трибуны и флаги. Журналисты разошлись, чтобы освободить дорогу истребителю.

Семь испанских военных самолетов Eurofighter базируются в Литве с 30 апреля в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Истребители вылетели в 10:55 после сообщения о том, что военный самолет РФ вылетел из Калининградской области без представления плана полета.

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После взлета истребителей пресс-конференцию продолжили. Санчес поблагодарил пилотов за тяжелую работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы.

Миссия воздушной полиции в Балтии часто фиксирует российскую военную авиацию, которая осуществляет полеты над международными водами над Балтийским морем. Российские самолеты летают без представления плана полета.

Во вторник, 6 июля, российские истребители Су-30 перехватили военный самолет США. Его сопровождали над акваторией Черного моря.