Лидеры G7 планируют укрепить координацию с Россией, но не будут возвращать РФ за стол

Стало известно мнение лидеров стран в отношении России. Фото: "5 канал"

Лидеры G7 согласились укрепить диалог и координацию с Россией.

Агентство AFP сообщает об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах

"Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией по поводу текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сообщил собеседник.

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Лидеры приняли такое решение в субботу во время ужина, который открывал саммит G7.

К 2014 году "большая семерка" была "восьмеркой" - в международный клуб высокоразвитых стран мира входила также Россия. Однако после незаконной аннексии Крыма страны-участницы сообщества отменили подготовку к саммиту Большой восьмерки в Сочи, запланированного на июнь того же года. Вместо Сочи саммит состоялся в Брюсселе.