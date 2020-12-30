Лидеры ЕС подписали торговое соглашение о Brexit

ЕС и Великобритания подписали торговое соглашение. Фото: eucopresident

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписали торговое соглашение между ЕС и Великобританией, которое временно вступит в силу 1 января 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

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Соглашение подпишет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Юридическую силу документу должны предоставить британский парламент и Европарламент.

Соглашение не распространяется на внешнюю политику, безопасность и оборонное сотрудничество.

Торговое соглашение с Великобританией по Brexit предусматривает свободную торговлю на нулевых тарифах и квотах.