Лидеры ЕС планируют продолжить санкции против России

ЕС продлили санкции против России. Фото: www.20khvylyn.com

Лидеры ЕС планируют продлить санкции против России еще на полгода.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в Twitter.

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"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - написал он.

Санкции ЕС в отношении секторов экономики России продлятся до 31 января 2021 года.

Кабинет министров Украины продлил до конца 2021 экономические санкции против Российской Федерации. Решение правительство приняло на заседании в среду.