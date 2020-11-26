Лидеры ЕС планируют продолжить санкции против России

Лидеры ЕС планируют продлить санкции против России еще на полгода.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в Twitter.
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"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - написал он.
Санкции ЕС в отношении секторов экономики России продлятся до 31 января 2021 года.
Кабинет министров Украины продлил до конца 2021 экономические санкции против Российской Федерации. Решение правительство приняло на заседании в среду.
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