Личную печать гетмана Пилипа Орлика нашли в Швеции

Печать Пилипа Орлика нашлась в Швеции. Фото: armyinform.com.ua

В Швеции была найдена личная печать гетмана Пилипа Орлика. Она была ранее неизвестна украинской исторической науке.

Об этом доктор наук Института истории Украины Тарас Чухлиб сообщил в Facebook.

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"С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом "Новина" гетмана Пилипа Орлика, которая до сих пор не была известна мировой и украинской исторической науке", - написал ученый.

Историки восстановили герб винницкого казацкого полковника Ивана Богуна. Документ с его оригинальной печатью обнаружил доктор исторических наук Олег Однороженко.