Летели на концерт: загорелся самолет популярной певицы

Частный авиалайнер Cessna 560XL с командой американской певицы Pink загорелся при посадке в датском городе Тирструпе.
На борту самолета находилось 10 человек. В частности, 4 американца, 2 австралийца и британец. Самой певицы в самолете не было, сообщает CBS News.
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По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал. Концерт певицы в Тирструпе после происшествия отменять не будут.
В аэропорту Тегерана "Мехрабад" загорелся пассажирский самолет, на борту которого находилось 100 пассажиров. Пожар произошел около 21:00 по местному времени.
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