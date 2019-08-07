Летели на концерт: загорелся самолет популярной певицы

Частный авиалайнер Cessna 560XL с командой американской певицы Pink загорелся при посадке в датском городе Тирструпе.

На борту самолета находилось 10 человек. В частности, 4 американца, 2 австралийца и британец. Самой певицы в самолете не было, сообщает CBS News.

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По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал. Концерт певицы в Тирструпе после происшествия отменять не будут.

Автор: cbsnews.com Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке

Автор: cbsnews.com Во время пожара в самолете никто не пострадал

В аэропорту Тегерана "Мехрабад" загорелся пассажирский самолет, на борту которого находилось 100 пассажиров. Пожар произошел около 21:00 по местному времени.