Лесные пожары в США. Голливудские звезды бегут из своих имений

Близ Лос-Анджелеса бурлит гигантский пожар.

В штате Калифорния в США продолжают бушевать масштабные лесные пожары.

Огонь добрался до самых престижных окраин Лос-Анджелеса. Там пожар возник неподалеку от музея Getty Center. Сейчас горит 200 гектаров, на покрытых кустарниками холмах вокруг района шоссе Interstate 405, передает "Голос Америки".

Звезды сообщают, что вынуждены бежать из своих особняков. В частности, об этом в соцсетях сообщили баскетболист Леброн Джеймс, актер фильма "Терминатор" и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, актер "Агенты Щ.Ы.Т." Кларк Грегг и автор "Сынов анархии" Курт Саттер.

"По меньшей мере пять домов сгорело, но сообщений о травмах не поступало", – заявил мэр Эрик Гарсетти на пресс-конференции с представителями пожарных служб, предупреждая, что он ожидает, что это число вырастет.

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Пожар быстро распространяется. В зоне риска - больше 10 тысяч домов. Жителям советуют эвакуироваться.

Из-за пожара в Калифорнии обесточены сотни тысяч домов. Погибли по меньшей мере 84 человека. Площадь огня составила более 620 кв. км. Было уничтожено около 14 тыс. домов.