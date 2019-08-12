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понедельник, 12 августа 2019 11:58

Леса под Афинами охватил пожар
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Пожар тушили в течение всей ночи. На рассвете огонь удалось локализовать.
Фото: ekathimerini.com
Пожар тушили в течение всей ночи. На рассвете огонь удалось локализовать.
Пожар тушили в течение всей ночи. На рассвете огонь удалось локализовать.
Пожар тушили в течение всей ночи. На рассвете огонь удалось локализовать.

В ночь на 12 августа в лесах восточного пригорода Афин вспыхнул масштабный пожар.

"Огонь поднялся по склонам горы Имитус, высота которой составляет 1026 м. Она отделяет пригород Пеания от основной части города", – сообщает издание еkathimerini.

Пожар быстро распространялся по территории. На рассвете его удалось локализовать.

К тушению огня привлекли 141 пожарного и 46 пожарных автомобилей. На рассвете к ним присоединились 8 специализированных вертолетов.

По свидетельству анонимного источника, возгорание произошло в жилом секторе. Убытки оценят, когда удастся окончательно потушить пожар. На данный момент известно, что серьезно поврежден как минимум 1 дом.

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На южном греческом острове Элафонисос второй день подряд пылает лес. Ради безопасности людей, оттуда эвакуировали туристический лагерь и близлежащие дома.

ekathimerini.com
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