Лепс микрофоном избил журналистку

Григорий Лепс ударил журналистку Аллу Михееву. Фото: Rostov

Один из любимых певцов президента России Владимира Путина Григорий Лепс ударил журналистку во время интервью.

Отмечается, что телезвезда Алла Михеева за кулисами на фестивале "Жара" в Баку спросила Лепса, сколько он заплатил за поступление дочек в ВУЗ. Также она некорректно прокомментировала внешность дочери артиста. Это разозлило певца, он перебил ее, выхватил микрофон и ударил журналистку. Об этом сообщает Super.

Шокированная Михеева сразу после инцидента покинула фестиваль вместе со съемочной группой.

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Соответствующее видео опубликовали на YouTubе, однако через несколько минут его удалили, оставив лишь скриншот. Автора ролика разыскали российские СМИ, однако он сказал, что ни при каких обстоятельствах не предоставит запись никому.

Ранее, Григория Лепса израильские правоохранители не пустили на территорию страны. Незадолго до этого певец выступал на открытии Керченского моста.