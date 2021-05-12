Леопарда-беглеца ловят на цыплят

Спасатели ищут леопарда, который сбежал из парка дикой природы в Ханчжоу / Getty Images

Жителям китайского города Нанкин приказали оставаться дома, потому что городские власти выпустила стаю из около 100 кур в качестве приманки для выслеживания леопарда, который бежал из сафари-парка, расположенного рядом.

Жители соседнего города Ханчжоу живут в напряжении с конца прошлой недели, когда начались поиски леопарда, который бродит местными холмами, лесом и чайными плантациями. Об этом пишет The Guardian.

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Леопард, которого ловят на кур, один из трех, которые бежали из сафари-парка 19 апреля. Двух поймали. Побег руководство парка скрывало почти 3 недели, чтобы не отпугнуть посетителей во время длительного отпуска в стране.

Руководство сафари-парка раскритиковали за то, что подвергает опасности людей, и имеет ужасную безопасность относительно хищных животных. Людей также возмутили кадры, на которых одну из кошек покусали в лесу охотничьи собаки, а на другая потеряла часть лапы.

Первого леопарда работники парка незаметно поймали 21 апреля, а второго в прошлую пятницу. После этого новости о сбежавших животных просочились в соцсети, когда в городе заметили хищника. Ему до сих пор удается ускользать из рук тысяч поисковиков, которые используют собак-следопытов, дроны, тепло-приборы и приборы ночного видения.

Леопард-беглец родился в неволе, и не привык к охоте, поэтому, считается, что он на грани голодной смерти. Власти также установила дополнительные меры безопасности у зон поиска, и предупредила жителей.

Животные убежать во время уборки вольера в парке. Из-за угроз для людей задержали пятерых работников. В частности, гендиректор парка Чжан Декюаня. Парк временно закрыли.

Китайские зоопарки и парки дикой природы часто критикуют за плохие условия содержания животных и смертельные инциденты с ними, виной которых является неэффективное управление.

В 2017 году государственные СМИ сообщили, что тигр убил посетителя в парке дикой природы в городе Нинбо после того, как человек вошел в его вольер. Тигры в 2020 году также убили женщину и ранили еще одну в пекинском парке.