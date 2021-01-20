Ленин умер от кровоизлияния в мозг

Владимир Ульянов в агентурном парике и гриме скрывается от ареста в России, июль-август 1917-го / Wikipedia

21 января 1924-го в Горках, под Москвой, умер Владимир Ульянов, Ленин, - архитектор большевистской революции и первый лидер СССР. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг в возрасте 54 лет.

В начале 1890-х Ленин оставил юридическую карьеру в Российской империи, чтобы посвятить себя изучению марксизма и подпитывать революционную активность среди русских рабочих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве снесли памятник

Арестован и сослан в Сибирь в 1897-м, он впоследствии отправился в западную Европу, где в 1903-м создал большевистскую фракцию Российской социал-демократической рабочей партии. Большевики были воинственной партией профессиональных революционеров, стремившихся свергнуть царское правительство и создать на его месте марксистскую власть.

В 1905-м рабочие восстали по всей России. В 1917 году на фоне катастрофической участия России в I мировой войне Ленин осознал, что появилась возможность коммунистической революции.

В марте 1917-го царь Николай II отрекся от престола. Ленин немедленно покинул Швейцарию. Он пересек Германию в дипломатическом вагоне в сопровождении офицеров немецкого генштаба, которые стремились через большевистского лидера вывести Россию из войны, и вместе со всей верхушкой русских эмигрантов-большевиков 16 апреля 1917-го прибыл в Петроград.

Через шесть месяцев под его руководством большевики захватили власть в России, и Ленин стал фактически диктатором страны. Он заключил с Германией сепаратный мир.

Гражданская война отсрочила до 1922-го большевистский контроль над территорией бывшей Российской империи и государствами, которые восстали на ее руинах. 30 декабря 1922-го был создан СССР.

После смерти, в начале 1924 года, его тело забальзамировали и поместили в мавзолей у московского Кремля. В его честь Петроград переименовали в Ленинград, а в Союзе расцвел культ Ленина. Соратник по партии, революционер Иосиф Сталин сменил его на посту главы СССР, и стал одним из самых жестоких диктаторов ХХ века.