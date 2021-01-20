Ленин умер от кровоизлияния в мозг

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 495
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 855
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 549
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 288
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 1854
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1980
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 639
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Фото
Все фото
4
3
3
15
6
Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие
Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие
Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена
Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена
Педагог в Белом доме: 5 фактов о будущей первой леди США Джилл Байден
Педагог в Белом доме: 5 фактов о будущей первой леди США Джилл Байден
25 тыс. нацгвардейцев и Капитолий в колючей проволоке: как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена
25 тыс. нацгвардейцев и Капитолий в колючей проволоке: как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена
Нет желающих приобрести самый дорогой особняк страны
Нет желающих приобрести самый дорогой особняк страны
Видео
Все видео
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 198
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 135
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 549
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1980
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 153
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 07:00

Ленин умер от кровоизлияния в мозг

  Комментировать
Ленин умер от кровоизлияния в мозг
Владимир Ульянов в агентурном парике и гриме скрывается от ареста в России, июль-август 1917-го / Wikipedia

21 января 1924-го в Горках, под Москвой, умер Владимир Ульянов, Ленин, - архитектор большевистской революции и первый лидер СССР. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг в возрасте 54 лет.

В начале 1890-х Ленин оставил юридическую карьеру в Российской империи, чтобы посвятить себя изучению марксизма и подпитывать революционную активность среди русских рабочих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве снесли памятник

Арестован и сослан в Сибирь в 1897-м, он впоследствии отправился в западную Европу, где в 1903-м создал большевистскую фракцию Российской социал-демократической рабочей партии. Большевики были воинственной партией профессиональных революционеров, стремившихся свергнуть царское правительство и создать на его месте марксистскую власть.

В 1905-м рабочие восстали по всей России. В 1917 году на фоне катастрофической участия России в I мировой войне Ленин осознал, что появилась возможность коммунистической революции.

В марте 1917-го царь Николай II отрекся от престола. Ленин немедленно покинул Швейцарию. Он пересек Германию в дипломатическом вагоне в сопровождении офицеров немецкого генштаба, которые стремились через большевистского лидера вывести Россию из войны, и вместе со всей верхушкой русских эмигрантов-большевиков 16 апреля 1917-го прибыл в Петроград.

Через шесть месяцев под его руководством большевики захватили власть в России, и Ленин стал фактически диктатором страны. Он заключил с Германией сепаратный мир.

Гражданская война отсрочила до 1922-го большевистский контроль над территорией бывшей Российской империи и государствами, которые восстали на ее руинах. 30 декабря 1922-го был создан СССР.

После смерти, в начале 1924 года, его тело забальзамировали и поместили в мавзолей у московского Кремля. В его честь Петроград переименовали в Ленинград, а в Союзе расцвел культ Ленина. Соратник по партии, революционер Иосиф Сталин сменил его на посту главы СССР, и стал одним из самых жестоких диктаторов ХХ века.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ленин умер от кровоизлияния в мозг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Ленин умер от кровоизлияния в мозг

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 23555
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 19449
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 16038
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 11880
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 9342
Мир
Нацразведку США впервые возглавила женщина
Нацразведку США впервые возглавила женщина Просмотров: 18
Европарламент из-за Навального хочет остановить строительство "Северного потока-2"
Европарламент из-за Навального хочет остановить строительство "Северного потока-2" Просмотров: 369
Байден в роли президента подписал первые решения
Байден в роли президента подписал первые решения Просмотров: 522
Европарламент готовит новые санкции против России
Европарламент готовит новые санкции против России Просмотров: 261
Взрыв в Мадриде: сообщили количество погибших
Взрыв в Мадриде: сообщили количество погибших Просмотров: 711
Больше всего комментируют
11
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 1030
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть