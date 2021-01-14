Леди Гага и онлайн-концерт: известны подробности инаугурации Байдена

Инаугурация Байдена будет нетрадиционной. Фото: Reuters

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится 20 января и будет длиться около 1,5 ч. Событие будет сопровождаться выступлением американских звезд.

Об этом сообщил Politico.

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Церемония начнется в 11:30 на западном фасаде Капитолия. После присяги в 20:30 запланировано выступление звезд под названием Celebration America.

Концерт можно будет посмотреть онлайн или во время трансляции на телеканалах ABC, CBS, NNC, CNN и MSNBC.

Ведущим инаугурации будет Том Хэнкс. На мероприятии будут выступать Деми Ловато, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Леди Гага.

Издание утверждает, что на церемонии не будет частных концертов, традиционного шведского стола и сбора пожертвований, как это было на инаугурации Дональда Трампа и Барака Обамы.

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена пройдет в закрытом режиме. Полиция 20 января будет контролировать территорию Капитолия.