Лечил боли в пояснице: мужчина сделал 11 прививок от коронавируса

Мировым рекордсменом по вакцинации может стать украинец. Парень вакцинировался 18 раз. Фото: Pexels

Мужчине в Индии укололи вакцину от коронавируса 11 раз. Так он хотел вылечить боли в пояснице и коленях.

Об этом сообщило BBC.

65-летний Брамдео Мандал является почтальоном на пенсии. Вакцинировался с февраля по декабрь прошлого года. Он утверждал, что никаких плохих последствий после всех этих случаев вакцинации не ощутил. Напротив, уколы помогли ему "оставаться здоровым".

"После них у меня исчезли боли в теле. Раньше у меня были боли в коленях, я ходил с палкой. Теперь нет. Чувствую себя хорошо", - рассказал Мандал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На что украинцы спускают 1 тыс. грн за вакцинацию: рейтинг расходов

Для регистрации на вакцинацию мужчина использовал разные удостоверения личности. Его остановили, когда он пришел делать 12-ю прививку.

По данным расследования, мужчина сумел сделать две прививки с перерывом в полчаса в один и тот же день. Для вакцинации ездил в разные районы, в некоторые - на расстояние более 100 км.

Украинец может стать мировым рекордсменом по количеству вакцин от коронавируса. Парень принял 18 доз вакцин и хотел сделать еще больше. В его выписке все виды вакцин Covid-19 в Украине. По словам молодого человека, его семейный врач пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице, а после 20 вакцинаций – путевку на отдых. В мире это не первый подобный случай. В Колумбии мужчина сделал 7 доз Covid-вакцин от четырех разных производителей. Но он это сделал просто для хайпа. При этом министр здравоохранения Колумбии заявил, что у мужчины проблемы с психикой. В Новой Зеландии мужчина совершил десять вакцинаций от коронавируса за один день. Начато расследование.