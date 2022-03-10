Лавров о бомбардировке роддома в Мариуполе: Войска РФ сделали это намеренно

Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе - Лавров. Фото: МВД Украины

Бомбардировка больницы и роддома в Мариуполе Донецкой области была сознательным и целенаправленным решением российских военных.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой, передает Gazeta.ua.

Лавров считает этот роддом военной целью.

"Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН были предоставлены факты российской делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов", – сказал Лавров.

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Видео с роженицами, которых раненых выносили из разрушенного здания, он назвал манипулятивными, поскольку в сообщениях СМИ "не было внимания ко второй стороне".

"Не впервые мы видим патетические вопли по поводу так называемых зверств, которые совершают российские вооруженные силы", - прокомментировал Лавров реакцию мира на зверства российских оккупантов.

Авиаудар по роддому в Мариуполе враг нанес вечером 9 марта. Здание полностью разрушено. Погибли три человека. Среди них один ребенок – девочка. 17 человек получили ранения. Среди них – дети, женщины, врачи. Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны. Президент Владимир Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе. Он еще раз попросил Европу ужесточить санкции в отношении России. НАТО – закрыть небо над Украиной.