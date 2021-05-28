Латвия заморозила дипломатические отношения с Беларусью

Эйнарс Семанис сообщил о прекращении дипломатических отношений с Беларусью на некоторое время. Фото: Latvijas Televīzija

Дипломатические отношения Латвии и Беларуси заморожены.

Об этом заявил латвийский посол Эйнарс Семанис в интервью Latvijas Radio.

"С точки зрения дипломатической терминологии отношения Латвии и Беларуси можно назвать замороженными", - прокомментировал он.

По его словам, сотрудники посольства Латвии не помещены в черный список Беларуси. Это дает надежду на нормализацию отношений двух стран. Однако Семанис добавил, что пока неизвестно, сколько времени на это потребуется.

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"По сравнению с событиями в октябре прошлого года, когда Беларусь требовала в Польше и Литвы отозвать своих послов на консультацию, ситуация с отношениями наших стран "плохая и печальная" - тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана. Сейчас же работа посольства Латвии в Минске прекращена. Остался один работник, отвечающий за административные вопросы", - отметил посол.

Министерство иностранных дел Беларуси решило выслать латвийских дипломатов из-за того, что мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику на чемпионате мира по хоккею. Официально Минск считает такой поступок оскорблением государственного флага Беларуси.