Латвия закрыла воздушное пространство

Латвия потеряла 26-килограммовый дрон. Фото: Твиттер

Власти Латвии запретили гражданским воздушным судам использовать воздушное пространство на высоте до 5950 метров из-за исчезновения беспилотника во время испытаний.

Связь пропала с беспилотником компании UAV Factory. Его размер 5,5 на 3,5 метра и вес 26 килограммов. Потеряли его на высоте более 200 метров, скорость - 70 километров в час, а топлива ему хватит на 90 часов, сообщает Агентство гражданской авиации страны.

Предполагают, что дрон может лететь прямо, по кругу, или вообще уже где-то приземлился. Последний раз его видели у окраин Бауска и Адажи.

В поиске беспилотника участвуют самолет Ан-2 и вертолет Ми-17.

Из-за инцидента воздушное пространство аэропорта "Рига" закрыли, в связи с этим самолету компании SmartLynx пришлось садиться в Таллине (Эстония).

Латвия предупредила соседние страны о том, что беспилотник может залететь к ним. В ведомстве отметили, что это первый подобный случай в стране, потому что люди используют маленькие дроны, которые в случае потери контроля не могут улететь на большое расстояние.

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Также власти временно отозвала в компании UAV Factory разрешение на выполнение беспилотниками полетов высокого риска. Такое решение приняли до выяснения всех обстоятельств инцидента с потерянным дроном.

Искать беспилотник планируют и ночью, но только с земли. С 6 утра в небо для поисков снова поднимут авиацию.

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