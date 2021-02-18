Латвия объявила российского пропагандиста Соловьева персоной нон грата

Фото: facebook.com/vrsoloviev

Латвия запретила въезд в страну российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом 18 февраля сообщил министр иностранных дел государства Эдгар Ринкевич. Такое решение министр объяснил тем, что "прославление нацизма является неприемлемым для Латвии".

"Я включил гражданина РФ Соловьева в список нежелательных в Латвийской Республике лиц, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал он в Twitter.

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Недавно Соловьев в прямом эфире сравнил оппозиционера Алексея Навального с диктатором Адольфом Гитлером и добавил, что Гитлер ему нравится больше. Телеведущий назвал Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии". Это не первый раз Соловьев хвалит диктаторов. Еще 2013-го он снял документальный фильм "Муссолини. Запад". 2020 года опубликовал в Telegram хвалебный отзыв на него.