Лайнер Ryanair принудительно сел в Минске из-за белорусского военного самолета - Боррель

Жозеп Боррель предложил расследовать обстоятельства посадки самолета Ryanair в Минске. Фото: Reuters

Лайнер компании Ryanair, летевший рейсом Афины - Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за действий военного самолета Беларуси.

Об этом говорится в декларации, которую обнародовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Самолет, принадлежащий компании ЕС, летевший между двумя столицами ЕС и перевозил более 100 пассажиров, был вынужден приземлиться из-за военного самолета Беларуси", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международные авикомпании облетают Беларусь стороной

Боррель подчеркнул, что своими действиями Беларусь поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа.

"Необходимо провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить любое нарушение правил международной авиации", - говорится в сообщении.

По словам Борреля, инцидент с самолетом в будущем рассмотрят на заседании Совета Европы.

Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал часть переговоров между экипажем самолета Ryanair и работниками неназванного аэропорта. Самолет принудительно посадили в Минске, после чего задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был одним из пассажиров на борту.