Квартал красных фонарей закроют навсегда

Амстердам навсегда закроет квартал красных фонарей. "Центр эротики" перенесут подальше от центра города. Фото: REUTERS

В Амстердаме (Нидерланды) закроют квартал красных фонарей.

А весь "центр эротики" перенесут подальше от центра города. Такое решение приняли власти города, сообщает The Guardian.

Новый "эротический центр" создадут ближе к окраинам, куда предложат переехать секс-работникам. Где именно его построят, еще не решили. Предложение подала мэр Амстердама Фемке Халсема и ее поддержала большая группа политических партий. Аргументировала тем, что женщины, которые работают в этом районе, стали туристической достопримечательностью и не только привлекают к себе внимание. А часто испытывают обиды.

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"Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не любой ценой. Мы должны решительно вмешаться", - заявил один из политиков, который поддерживает законопроект о закрытии квартала красных фонарей.

В то же время, согласно опросам, сами секс-работники против переноса квартала из центра. Поскольку клиенты не будут знать, где найти секс-работников. Будут ли для них организовывать автобусные поездки за пределы города - сейчас не обсуждается.

Квартал красных фонарей в Амстердаме закрывали в связи с распространением коронавируса и карантином. Вновь открыли для посетителей 1 июля в прошлом году. Секс-работниц обязали носить перчатки.