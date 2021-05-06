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пятница, 07 мая 2021 08:00

Квартал "Красных фонарей" перенесут за город

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Квартал &quot;Красных фонарей&quot; перенесут за город
Квартал "Красных фонарей" в Амстердаме, который мэр собирается перенести за город / Getty Images

В Амстердаме построят загородный пятиэтажный бордель с двумя барами, 100 комнатами и местом для "эротических развлечений". Так власть нидерландской столицы хочет вытеснить за город квартал "Красных фонарей"

Новое здание, площадью 5 тыс. кв. м, представила в городском совете мэр Фемке Халсема. Город пытается найти коммерческого партнера для новостройки. В январе городской совет дал зеленый свет плану Халсемы закрыть большинство окон-борделей в узких переулках вокруг доков портового города. Там сейчас действует квартал "Красных фонарей". Об этом пишет The Guardian.

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"Если пройдете по узким центральным улочкам, увидите толпы туристов, которые стоят перед окнами окон-борделей, и фотографируют проституток, или смеются над ними. Как женщина не могу мириться с таким унижением женщин. Не могу это принять. Это противоречит всем правам женщин и идеи, хотим расширить возможности для секс-работниц", - сказала мэр Халсема.

В документе, отправленном в городской совет, говорится, что в новом здании будет плата за вход, чтобы избежать "злостных" туристов, которые рассматривают проституток в окнах. Однако сами секс-работницы полностью не поддерживают эти планы.

"Многие проститутки квартала не хотят работать в эротическом центре за городом. Они хотят, чтобы окна дальше действовали в центре и были освещены красным светом. Многие жители тоже. Снова и снова проституток обвиняют в неудобствах в квартале, которые они не создают", - сказала бывшая проститутка и основательница "Информационного центра по проституции" Маришка Маюр.

Мэр говорит, что стремится улучшить условия работы для проституток и очистить исторический центр города, включая район, где расположены бордели. Для построения нового центра обсуждаются девять возможных мест.

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07
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