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среда, 03 марта 2021 09:25

Курт Кобейн совершил первую попытку суицида

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Курт Кобейн совершил первую попытку суицида
Курт Кобейн во время концерта в 1993-м / Getty Images

3 марта 1994-го лидер группы Nirvana 27-летний Курт Кобейн впал в кому после приема препарата валиум с шампанским. Через месяц, 5 апреля, рок-музыкант покончил с собой, выстрелив в голову из ружья.

Курт родился 20 февраля 1967 года у Сиэтла. Рос в музыкальной семье. Дядя выступал с группой The Beachcombers. Тетя играла на гитаре в местных ансамблях. Двоюродный дед сделал карьеру тенора. В 4 года Курт написал первую песню о поездке в местный парк. В 7 лет получил в подарок ударную установку. Когда парню было 9 лет, родители развелись.

Некоторое время жил с матерью, однако не сложились отношения с ее новым другом, и переехал к отцу. Папа женился на другой, в которой были двое детей. Курт не ладил с мачехой, потому жил у деда и бабы, а также у родственников матери. В 14 лет бросил игру на барабанах и начал играть на гитаре, подаренной дядей. Заинтересовался панком. Вскоре познакомился с участниками группы Melvins.

Из-за сложных отношений с родными постоянно бродяжничал. В 1985-м организовал группу Fecal Matter. Через год распалась. Вскоре создал новую группу, которую после смены ряда названий, назвали Nirvana. В 1991 году вышел альбом группы Nevermind, который стал прорывом. Сингл Smells Like Teen Spirit стал хитом на MTV. Внезапный успех привлек внимание публики. СМИ называли Nirvana "флагманом поколения Х", а Кобейна - "голосом поколения".

Несмотря на то, что Nirvana была аполитична и не уделяла внимания социальным вопросам, Кобейн пользовался популярностью, чтобы донести свои идеи. Был активным противником расизма, защитником прав женщин и сексуальных меньшинств. На одном из концертов увидел, что в первых рядах какой-то человек цепляется к женщине, положил гитару, подошел к нему и позвал охрану, которая вывела нарушителя.

Курт и его будущая жена Кортни Лав познакомились в 1990 году на концерте, где выступали со своими группами. В 1992-м Лав сообщила, что ждет от Кобейна ребенка, и 24 февраля на гавайском пляже состоялось их бракосочетание. Дочь Курта и Лав, Фрэнсис Бин родилась 18 августа 1992-го. Перед рождением Кортни дала интервью Vanity Fair, где обмолвилась, что некоторое время принимала героин, не зная о беременности. Журнал представил все так, будто Лав принимала наркотики после того, как узнала, что беременна. Департамент по делам ребенка возбудил против них дело о лишении родительских прав на основании публикации. В результате Курту разрешили самостоятельно воспитывать дочь, однако их обязали регулярно проходить тесты на наркотики.

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В 1992 году оба решили пройти курс реабилитации от героиновой зависимости. Однако вскоре Курт вернулся к наркотикам. В 1993-м Кобейн пережил тяжелую передозировку героином. 1 марта 1994 года, во время тура по Европе, Кобейн заболел бронхитом и ларингитом. 2 марта вылетел на лечение в Рим. 3 марта Кортни нашла его лежащим без сознания и без признаков жизни. Выяснилось, что у него была передозировка лекарствами в сочетании с шампанским, которым запил таблетки. Следующие несколько дней провел в больнице. Многие рассматривает "римский инцидент" как 1-ю попытку самоубийства.

18 марта Лав вызвала полицию, утверждая, что ее муж заперся в комнате с ружьем и угрожает покончить с собой. Полицейские конфисковали у Кобейна несколько ружей. Курт заявил, что не собирался делать самоубийство.

25 марта Лав вызвонила друзей и сотрудников Курта, чтобы убедили его пойти на лечение от героиновой зависимости. Музыкант согласился пройти курс. 30 марта прибыл в реабилитационную клинику в Лос-Анджелесе. Работники не знали о его депрессивное состояние и попытки самоубийства. В тот же вечер вышел во двор, якобы покурить, перелез через двухметровый забор, взял такси и поехал в аэропорт, а оттуда в Сиэтл. Жена и товарищи по группе не знали о том, где он, и безуспешно пытались выйти на след. Кортни наняла частного детектива, чтобы помог найти Кобейна.

Утром 8 апреля 1994-го электрик Гэри Смит прибыл в дом Кобейна для установки систем безопасности. Через стеклянные двери оранжереи заметил тело и ружье, которое лежало поперек тела. 4 апреля Кобейн ввел себе дозу героина, не совместимую с жизнью, и выстрелил в голову из ружья.

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Дата
03
марта

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