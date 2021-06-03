Курортная страна ужесточила правила въезда для украинских туристов

Украинцы смогут въехать в страну по ряду оснований. Фото: pixabay.com

Хорватия обновила правила въезда для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.

До 15 июня разрешение на въезд в страну будет выдаваться при условии подтверждения причины въезда, пишет посольство Украины в Хорватии. Страну можно будет посетить с туристической целью, но будут действовать определенные правила.

На границе нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, который должен быть сделан не позднее чем за 72 ч. до въезда. Или тест на антиген, сделанный не позднее чем за 48 ч. до въезда. Будут действовать также сертификаты о полной вакцинации, или справка, что лицо переболело коронавирусом в течение последних 180 дней и получило по крайней мере одну дозу вакцины. Без этих документов до сдачи теста на Covid-19 в Хорватии придется находиться на самоизоляции.

Украинцы смогут въехать в страну по ряду оснований, но для этого нужно предъявить документы об оплате любого жилья. Или же иметь подтверждение о собственности жилого помещения или яхты в Хорватии.

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С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы, которые с марта прошлого года были закрыты из-за карантинных ограничений. Полностью снимается ограничение для объектов общественного питания в выходные дни. Действующими остаются ограничения на проведение социальных мероприятий, связанных со свадьбами, поминками и банкетами.