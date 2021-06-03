Курортная страна ужесточила правила въезда для украинских туристов

 
Ексклюзивы
1/5
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
Просмотров: 171
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 171
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3 Просмотров: 2790
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 270
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 504
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 540
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 684
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 432
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 279
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 252
Фото
Все фото
6
5
3
9
7
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Показали, на чем ездят самые богатые люди мира
Показали, на чем ездят самые богатые люди мира
Видео
Все видео
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 729
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1989
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 531
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1107
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 558
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 10:59

Курортная страна ужесточила правила въезда для украинских туристов

  Комментировать
Курортная страна ужесточила правила въезда для украинских туристов
Украинцы смогут въехать в страну по ряду оснований. Фото: pixabay.com

Хорватия обновила правила въезда для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.

До 15 июня разрешение на въезд в страну будет выдаваться при условии подтверждения причины въезда, пишет посольство Украины в Хорватии. Страну можно будет посетить с туристической целью, но будут действовать определенные правила.

На границе нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, который должен быть сделан не позднее чем за 72 ч. до въезда. Или тест на антиген, сделанный не позднее чем за 48 ч. до въезда. Будут действовать также сертификаты о полной вакцинации, или справка, что лицо переболело коронавирусом в течение последних 180 дней и получило по крайней мере одну дозу вакцины. Без этих документов до сдачи теста на Covid-19 в Хорватии придется находиться на самоизоляции.

Украинцы смогут въехать в страну по ряду оснований, но для этого нужно предъявить документы об оплате любого жилья. Или же иметь подтверждение о собственности жилого помещения или яхты в Хорватии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болгария изменила требования въезда для украинских туристов

С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы, которые с марта прошлого года были закрыты из-за карантинных ограничений. Полностью снимается ограничение для объектов общественного питания в выходные дни. Действующими остаются ограничения на проведение социальных мероприятий, связанных со свадьбами, поминками и банкетами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Курортная страна ужесточила правила въезда для украинских туристов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 5706
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4293
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 3501
Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
4
 Просмотров: 3231
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 2925
Мир
Букингемский дворец запрещал нанимать меньшинства и "цветных"
Букингемский дворец запрещал нанимать меньшинства и "цветных" Просмотров: 9
Новый сайт Трампа закрыли после месяца работы
Новый сайт Трампа закрыли после месяца работы Просмотров: 18
Волонтеры отказываются помогать на Олимпийских играх в Токио - причина
Волонтеры отказываются помогать на Олимпийских играх в Токио - причина Просмотров: 54
Часть Франции может стать независимым государством
Часть Франции может стать независимым государством Просмотров: 306
Иностранка загремела в тюрьму. Причина поражает
Иностранка загремела в тюрьму. Причина поражает Просмотров: 486
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
3
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
В Киеве заговорили о зачистке брусчатки почти со всех улиц
1
"Северный поток – 2" не отличается от аннексии Крыма". Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе
Голосов: 2679
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть