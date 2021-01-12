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вторник, 12 января 2021 04:04

Кубе вернули статус государства-спонсора терроризма

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Кубе вернули статус государства-спонсора терроризма
США вернули Кубе статус государства-спонсора терроризма.Фото: vegchel.ru

Госдеп США объявил Кубу государством, что спонсирует терроризм, в частности помогает в укрывательстве террористов.

"Этим решением мы снова привлекаем к ответственности правительство Кубы и посылаем четкий сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрыва системы правосудия США", заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

В заявлении говорится, что десятилетиями правительство Кубы помогал террористам в то время, как кубинцы оставались голодными и не имели доступа к основным лекарствам.

В частности, в США вспомнили о членах колумбийской Национальной освободительной армии (ELN), которую американцы признали террористической организацией. Также речь идет о террористах, разыскиваемых ФБР.

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Кроме того, Помпео обвинил Кубу в поддержке венесуэльского режима Николаса Мадуро.

Соответствующий статус государства-спонсора терроризма предусматривает введение санкций со стороны США. В частности, в оборонном секторе, торговле, финансовых операциях.

В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций.

В 2019 году Министерство финансов США ужесточило ограничения на поездки своих граждан на Кубу в ответ на "дестабилизирующую роль" этой страны в Западном полушарии.

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