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четверг, 15 июля 2021 10:08

Кто убил президента Гаити: полиция подозревает 23 человека

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Кто убил президента Гаити: полиция подозревает 23 человека
Президента Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Фото: Reuters

Полиция Гаити задержала уже 23 подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом сообщило издание AP.

Правоохранители также объявили в розыск бывшего сенатора парламента страны и противника партии Моиза "Тет Кале" Джона Джоэла Джозефа. Он сравнивал Моиза с коронавирусом.

По словам Джозефа, при президентстве погибшего лидера Гаити люди умирали от голода и всплеска насилия.

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Полиция разыскивает еще одного человека - Джозефа Феликса Бадио. Ранее он работал в министерстве юстиции Гаити. В 2013 году Бадио присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией. Позже его уволили после "серьезных нарушений этических правил".

Третьим разыскиваемым подозреваемым стал Родольф Джаар, который использует псевдоним "Виски". В 2013-м его приговорили почти к четырем годам заключения. На слушании приговора адвокат Джаара заявил суду, что его клиент был конфиденциальным источником для правительства США в течение нескольких лет до вынесения ему обвинения.

7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На его теле зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения.

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Дата
15
июля

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