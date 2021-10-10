Ксения Собчак попала в смертельное ДТП

В результате аварии погибли два человека. Фото: facebook.com/sob4ak

Российская телеведущая Ксения Собчак попала в дорожно-транспортное происшествие в России.

Авария произошла в Сочи вечером 9 октября. В лобовом столкновении сошлись авто Maybach с телеведущей в салоне и Volkswagen. Об этом сообщает ТСН.

Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте.

В своем Telegram-канале Собчак подтвердила смертельное ДТП. Она сообщила, что получила многочисленные травмы и шок от того, что произошло.

"У меня сотрясение мозга. В ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot

Знаменитость рассказала, что в момент столкновения она обсуждала рабочие вопросы с коллегами в Zoom.

"Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными", - сказала она.

По словам Собчак, ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она очень хотела к сыну домой, поэтому улетела.

Вскоре стало известно, что в результате ДТП погибла еще одна женщина. Она умерла в больнице.

7 сентября 2021 года мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко попал в аварию. Его Volkswagen Passat столкнулся с автобусом с детьми. Величко получил травму. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.