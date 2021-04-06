Крупнейшее извержение вулкана в истории привело к глобальному похолоданию

Кальдера горы Тамбора, 2017 год / Wikipedia

10 апреля 1815-го на индонезийском острове Сумбава началось извержение вулкана Тамбора, которое длилось полгода и привело к глобальному похолоданию в мире и голода в Европе в 1816 году. Извержения является крупнейшим в истории человечества.

В течение нескольких веков гора Тамбора на острове Сумбава не проявляло вулканической активности. 5 апреля 1815-го началось средней силы извержения, которое сопровождал мощный взрыв, звук которого зафиксировали на расстоянии до 1400 км. Утром следующего дня на остров Ява, что за 1200 км от Сумбава, начал падать вулканический пепел.

10 апреля с вулкана поднялись 3 столбы пламени высотой до 40 км, а вся гора превратилась в огромный костер, из которого в море стекали магматические потоки, уничтожая все вокруг. Извержение сопровождалось "дождем" из кусков пемзы до 20 см в диаметре. Выброшенные в воздух массы вулканического пепла в течение 3-х суток скрывали от солнечного света территорию в радиусе до 500 км от вулкана. Занавес пепла была на несколько километров вокруг острова. Активное действие вулкана продолжалась до 15 апреля.

Большая часть острова Сумбава, площадь которого более 13 тыс км кВ, была покрыта слоем вулканического пепла толщиной более 1 м, а сама гора, до извержения имела высоту 4200 м, уменьшилась до 2850 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за массовых землетрясения на Филиппинах проснулся вулкан

Непосредственно на острове погибло 10 тыс. Человек. Выжили 29 человек. Все растения были уничтожены. На соседнем острове Ломбок, что в 200 км, погибло 44 тыс. человек, и покрыл пепел толщиной до полуметра. Пепел выпал на Молуккские острова, остров Ява, частично Сулавеси, Суматру и Борнео.

Еще в течение нескольких месяцев после извержения пепел зависал на высоте несколько км в атмосфере и разносился ветром на сотни километров. Это привело к значительному похолодание летом 1815-го и, как следствие, к нехватке пищи в Китае, Европе и Северной Америке. Эти изменения климата привели к снижению температуры на Земле на 0,5-0,7 градуса.

Следующий, 1816 год, оказался еще холоднее и сопровождался чрезвычайно холодными зимами в Европе и Америке. Снег в Европе растаял в июне. В Северной Америке в течение всего лета были заморозки, а зимние морозы на обоих континентах начались уже в августе.

С извержением Тамборы связывают эпидемию тифа в Европе, холеры в Индии, голода в Ирландии и на севере Великобритании. Весною 1817 года цены на зерно в Европе выросли в 10 раз, что во многих странах привело голод и десятки тысяч людей, которые пострадали еще в период Наполеоновских войн, эмигрировали в Америку. Значительно слабее извержение Тамборы наблюдали тоже в 1847-м, 1913-м и 1967-м. Вулкан до сих пор считается активным.