Крупнейшая авиакомпания массово увольняет работников: назвали причину

Работников авиакомпании увольняют из коронавирус. Фото: airlines-inform.ru

Самая канадская авиакомпания Air Canada освободит большую часть сотрудников. Сейчас там есть 38 000 работников. Из них планируют уволить 19-22800 людей.

Об этом сообщает CBC.

Руководство вынуждено пойти на массовые сокращения через общую изоляцию. Люди гораздо меньше летают. Количество рейсов сократилось на 95%, 225 самолетов компании простаивают.

Компания будет сокращаться в течение трех лет.

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Канадский Союз государственных служащих заявил, что он находится в заключительной стадии переговоров с Air Canada по смягчению последствий и других вопросов.

Профсоюз, защищает интересы бортпроводников компании, попросит их сократить рабочий день, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с предоставлением привилегий на перелеты.

Для возобновления регулярного пассажирского сообщения в Министерстве инфраструктуры представили план по 3 этапов. На первом этапе планируется восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района), внутриобластные маршруты, 50% пригородных поездов, возить людей с / на работу в часы "пик", поезда "Интерсити +" дальнего следования, ночной экспресс, внутреннее сообщение.