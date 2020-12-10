Кровавая статистика: почти полсотни журналистов убили при исполнении своих обязанностей

На протяжении года убили 42 журналиста. Фото: dw.com

Международная федерация журналистов привела статистику, согласно которой в мире при исполнении своих обязанностей было убито 42 журналиста и работника СМИ за 2020 год.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Мексика возглавила список самых опасных стран - за год в стране убили 13 журналистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер известный украинский журналист

2-е место получил Пакистан. Там зафиксировали 5 убийств. В Афганистане, Ираке и Нигерии зарегистрировано по 3 убийства.

За последние 30 лет в мире погибло 2658 работников медиа. Организация фиксирует уменьшение количества убийств в последние годы, однако там отмечают, что эти цифры "не могут скрыть смертельную опасность и угрозы, с которыми журналисты продолжают сталкиваться при выполнении работы".

"Это не просто статистика. Это наши друзья и коллеги, которые посвятили жизнь журналистской работе и заплатили за нее самую высокую цену", - заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланджер.

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.