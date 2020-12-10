Кровавая статистика: почти полсотни журналистов убили при исполнении своих обязанностей

Международная федерация журналистов привела статистику, согласно которой в мире при исполнении своих обязанностей было убито 42 журналиста и работника СМИ за 2020 год.
Об этом сообщило издание The Guardian.
Мексика возглавила список самых опасных стран - за год в стране убили 13 журналистов.
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2-е место получил Пакистан. Там зафиксировали 5 убийств. В Афганистане, Ираке и Нигерии зарегистрировано по 3 убийства.
За последние 30 лет в мире погибло 2658 работников медиа. Организация фиксирует уменьшение количества убийств в последние годы, однако там отмечают, что эти цифры "не могут скрыть смертельную опасность и угрозы, с которыми журналисты продолжают сталкиваться при выполнении работы".
"Это не просто статистика. Это наши друзья и коллеги, которые посвятили жизнь журналистской работе и заплатили за нее самую высокую цену", - заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланджер.
Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.
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