Крокодил вцепился дрессировщику в руку (видео 18+)

Крокодил схватил мужчину за руку во время представления. Фото: Daily Mail

Крокодил вцепился дрессировщику 45-летнему Тао в руку во время выступления в тайском заповеднике Фоккатара в тайском городе Чанграй

На видео, опубликованном на Daily Mail, мужчина проводит подготовительную работу и кладет руку в пасть животному. Крокодил сжимает челюсти. Тао пытается освободиться. Когда вытягивает руку, на полу видны следы крови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крокодил 10 дней запугивал туристов

"Шоу шло хорошо, пока не случилось это. Все были в шоке. Дети испугались. Я пересматриваю видео несколько раз и похоже, что животному не понравилась рука", - говорит оператор Кхун Фусавит.

Руководство крокодиловой фермы заверил, что Тао получил медицинскую помощь и чувствует себя хорошо.

Толпа крестьян убила 292 крокодила в заповеднике для животных в индонезийской провинции Западная Папуа. Власти и полиция заявили, что они не смогли остановить толпу и теперь будут искать виновных. Бойня стала местью за убийство крокодилом местного жителя, который собирал овощи на территории крокодиловой фермы.