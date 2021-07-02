Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей

Страшные кадры ошеломили многих в соцсетях / Indian Express

Крокодил на Шри-Ланке вызвал панику в городе после того, как залез в дом и попытался напасть на людей, которые попытались схватить его.

Жители дома заметили рептилию, около 2,5 м в длину. Хищник ждал у главной двери их дома в 5 утра. Об этом пишет Independent.

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Семья позвонила спасателям, которые занимаются дикой природой. Они часами пытались поймать крокодила, когда он разгневался. Инцидент произошел в городе Хабаранагама.

На видео спасательной операции запечатлен крокодил с широко открытой пастью, когда спасатели прибыли на место происшествия. Они использовали палки и веревки, чтобы удержать рептилию, когда она бросилась к ним в попытке напасть.

В конце концов, им удалось связать его веревками, но возбужденная рептилия попыталась вновь напасть, выпутавшись с веревок. Наконец, спасателям удалось поймать крокодила, закрыв глаза черной тканью и связав его перед тем, как они погрузили его в грузовик, чтобы доставить в безопасное место. Хищника выпустили в близлежащем национальном парке.

Толпы из окрестностей собрались, чтобы посмотреть на дикую рептилию, пока разворачивалась драматическая спасательная операция. Местные сообщили, что крокодил мог проникнуть в жилой район в поисках еды и воды из близлежащего озера Макиччиава, поскольку оно высыхает.

В ЮАР сибирский тигр в парке для хищников Seaview Predator Park перелез почти четырёхметровый забор и убил работника. Тот погиб после того, как электрическое ограждение вольера хищника было отключено на техническое обслуживание.