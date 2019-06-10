Кризис в Молдове: СБУ усилила контрразведывательные меры

Кризис в Молдове. Фото: Азов

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию, которая сложилась в Республике Молдова.

В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе, - сообщают на официальном сайте СБУ.

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"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, сейчас усиленно контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Украина обеспокоена возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы. Его будто-то ранее обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон. "Важным для страны и ситуации безопасности в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - заявили в МИД Украины.