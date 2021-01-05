Критиковал власть. Исчез основатель Alibaba

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма не появлялся на публике уже два месяца.
Последний раз его видели в конце октября на форуме в Шанхае, где он критиковал китайскую регуляторную систему, сообщают мировые СМИ.
Forbes оценивает состояние Ма в 38,8 миллиарда долларов. Его ставят на 17 место в рейтинге самых богатых людей планеты.
После речи Ма в октябре китайские власти начали антимонопольное расследование против Alibaba.
Дочерняя компания Alibaba Ant Group, которая владеет крупнейшим в Китае платежным сервисом Alipay, планировала осуществить первичное размещение своих акций (IPO). Китайские регуляторы остановили IPO. Ant Group планировала привлечь рекордные 34,4 миллиарда долларов.
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В ноябре Ма заменили в финальном эпизоде шоу для предпринимателей под названием "Бизнес-герои Африки". Миллиардер был там судьей.
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