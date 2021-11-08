Кремль взялся пугать американские корабли военными учениями

Черноморский флот РФ провел учения, когда в море вошел корабль США. Фото: СТВ

Россия проводит военные учения в Черном море.

Кремль привлек два российских противолодочных корабля и дизельную подлодку. Учения проходят на фоне захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США, сообщает Черноморский флот России.

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подлодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М", - сообщили в ведомстве.

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Учения прошли на одном из морских полигонов Черного моря. Но не уточнили, где именно.

В Черное море вошел флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitne, чтобы работать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Американское командование и НАТО ранее объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.