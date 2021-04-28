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среда, 28 апреля 2021 13:03

Кремль выдвинул условия примирения с администрацией Байдена

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Кремль выдвинул условия примирения с администрацией Байдена
Лавров заявил о желании России вернуть нормальные отношения с США. Фото: Reuters

Россия была готова к примирению с США в случае обнуления всех санкционных ограничений, которые применили к российским дипломатам.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "РИА Новости".

По его словам, Россия хочет вернуться к нормальным отношениям со Штатами.

"И в качестве первого вовсе не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия. Я вспоминал об этом Блинкеном. Не навязываясь", - прокомментировал Лавров.

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По его мнению, Джо Байден должен обнулить ограничения, которые начал Барак Обама, когда за несколько недель до ухода с поста президента арестовал российскую собственность и выдворил русских дипломатов.

"И в администрации Трампа не получилось эту ситуацию повернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более или менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились", - заявил Лавров.

Глава МИД уверен, что именно администрация Байдена ухудшает отношения с Россией.

США смогут сотрудничать с Россией только при условии, что РФ не будет обострять двусторонние отношения.

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