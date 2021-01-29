Кремль продинамил пропагандистку, которая просила присоединить Донбасс к РФ

Песков открестился от присоединения Донбасса к РФ. Фото: Reuters

Россия не планирует присоединять оккупированную территории Донбасса в свой состав.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на это РФ будет продолжать защищать права русскоязычного населения Донбасса.

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Песков также прокомментировал просьбу редакторки пропагандистского телеканала России Russia Today Маргариты Симоньяк, которая просила присоединить Донбасс к РФ.

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса в повестке дня не стоит", - заявил представитель Путина.

Главная редакторка одного из ведущих пропагандистских телеканалов России Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса. С таким призывом пропагандистка выступила на форуме "Русский Донбасс", который проходил в оккупированном Донецке.