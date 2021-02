Кремль ответил на предложение Маска о разговоре с Путиным

Основатель компании Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину поговорить в соцсети Clubhouse.

Соответствующее предложение Маск опубликовал в Twitter.

В Кремле ответили, что идея интересная. Пока что представители Путина должны понять, что именно миллиардер хочет предложить.

В твите Маск добавил предписание на русском: "было бы большой честью поговорить с вами".

По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, президент РФ не ведет соцсетей, но может согласиться поговорить с Маском.

"Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно Путин не использует соцсети, лично он их не ведет. В целом, это интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать", - прокомментировал Песков.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?