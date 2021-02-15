Кремль ответил на предложение Маска о разговоре с Путиным

Основатель компании Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину поговорить в соцсети Clubhouse.
Соответствующее предложение Маск опубликовал в Twitter.
В Кремле ответили, что идея интересная. Пока что представители Путина должны понять, что именно миллиардер хочет предложить.
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В твите Маск добавил предписание на русском: "было бы большой честью поговорить с вами".
По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, президент РФ не ведет соцсетей, но может согласиться поговорить с Маском.
"Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно Путин не использует соцсети, лично он их не ведет. В целом, это интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать", - прокомментировал Песков.
.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Президент России Владимир Путин заявил, что ни при каких обстоятельствах не покинет Донбасс.
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