Кремль отреагировал на заявление США о Навальном

Кремль назвал заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно отравления Навального недопустимым. Фото: "УНН"

Кремль считает, что заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности высокопоставленных чиновников России к отравлению оппозиционера Алексея Навального "искажает реальность". Подобные высказывания российские власти назвали недопустимыми.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

"Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей считаем недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность. Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины инцидента", - сказал Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В клинике, где лечится Навальный, усилили меры безопасности

Майк Помпео предположил, что существует большая вероятность того, что отравление Алексея Навального было заказано чиновниками в Москве. Госдеп не берется анонсировать меры правительства по этой ситуации, пока о них не объявит американский президент Дональд Трамп.