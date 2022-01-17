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понедельник, 17 января 2022 12:33

Кремль отреагировал на возвращение Порошенко в Украину

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Кремль отреагировал на возвращение Порошенко в Украину
Петр Порошенко на борту улетающего из Польши в Украину самолета. Рядом его жена – Марина. Фото: facebook.com/petroporoshenko

У президента России Владимира Путина не следят за ситуацией с возвращением в Украину пятого президента Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет, мы за этим не следим", - сказал Песков журналистам.

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Представитель Кремля подчеркнул, что "Порошенко сейчас один из политических оппонентов действующего президента Владимира Зеленского". Однако, "это не повод для того, чтобы они внимательно за этим следили".

"Сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко в Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", - считает Песков.

Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром 17 января. В аэропорт к нему пришли следователи ГБР.

17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.

В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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