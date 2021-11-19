Кремль отреагировал на предложение США не признавать Путина президентом

Кремль назвал инициативу конгрессменов доказательством вмешательства США в дела других стран. Фото: Reuters

В Кремле отреагировали на проект резолюции Конгресса США по непризнанию российского лидера Владимира Путина президентом РФ после 2024 года.

У Путина предложение конгрессменов назвали "вмешательством во внутренние дела" России, сообщает российское агентство РБК.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более бессмысленного, более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он назвал инициативу конгрессменов доказательством вмешательства США в дела других стран.

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы и вмешательством в наши дела. Только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира не могжет претендовать на это", - добавил Песков.

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В Конгресс США поступило предложение не признаватьПутина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса резолюцию о непризнании Путина главой государства по истечении последнего срока 7 мая 2024-го.