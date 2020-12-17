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четверг, 17 декабря 2020 13:45

Кремль не вмешивался в президентские выборы США - Путин

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Кремль не вмешивался в президентские выборы США - Путин
Путин не вмешивался в выборы в США. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин обвинил российского рок-музыканта Сергея Шнурова в провокации.

Во время пресс-конференции артист спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу победить на выборах в США.

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"Русские хакеры не вмешивались в выборы в США, это все домыслы, чтобы испортить отношения между странами", - ответил Путин.

Вмешательство России в президентские выборы Соединенных Штатов 2016 года задокументированы. Американцы считают, что Трамп победил благодаря РФ.

По словам Путина, Трампу в переизбрании "помощь не нужна".

Новоизбранному президенту США Джо Байдену нужно придерживаться другой политики в отношении России, в отличие от Барака Обамы.

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декабря

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