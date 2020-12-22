Россия направила на территорию Центрально-Африканской Республики несколько сотен военных и тяжелое вооружение. С середины декабря там происходят стычки правительства с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента.
Об этом заявил представитель властей страны, сообщило издание Deutsche Welle.
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По словам чиновника ЦАР, направленные войск РФ состоялось "в рамках двустороннего соглашения".
В Кремле эту информацию никак не прокомментировали.
Соседняя страна Руанда также разместила войска в ЦАР. Это подтвердили власти ЦАР и Руанды.
Россия в списке врагов США, а президент РФ Владимир Путин - угроза для всех тех, кто любит свободу.
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