Коронавирусом заболели более 2,5 тысяч российских военных

В российской армии больше 2,5 тысяч больных коронавирусом. Фото: 24 канал

В российской армии коронавирусом заболели более 2,5 тыс. военных и воспитанников вузов Минобороны.

В ходе сплошного тестирования на коронавирус в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 2 мая зарегистрированы 1177 военнослужащих с положительными результатами, сообщается в бюллетене российского оборонного ведомства.

Среди курсантов в высших военных учебных заведениях Минобороны опасная инфекция обнаружена у 1195 чел. В четырех военных училищах Covid-19 подтвердился у 209 обучающихся.

Среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ смертельный недуг поразил 322 человек.

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Напомним, по состоянию на 2 мая в России зафиксировано 124 054 случая инфицирования коронавирусом Covid-19, из них 9623 обнаружили за последние сутки.