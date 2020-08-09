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воскресенье, 09 августа 2020 12:01

Коронавирусных заражений в мире становится все больше

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Коронавирусных заражений в мире становится все больше
19817456 человек заразились коронавируса в мире. Фото: pixabay

В мире на утро 9 августа зафиксировали 19817456 случая заражения Covid-19.

Из них 729748 оказались летальными, а 12729497 человек выздоровели, сообщает Worldometers.

В пятерке лидеров по заболеваемости - США (5150060), Бразилия (3013369), Индия (2156443), Россия (887536) и Южная Африка (553188).

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В субботу, 8 августа, в Украине обнаружили еще 1199 случаев коронавируса, 18 больных умерли.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1199 новых случаев коронавируса. За прошлые сутки было 1489 инфицированных. Всего с начала эпидемии обнаружили 80 949 случаев инфицирования. С начала пандемии умерло 1897 человек, за последние сутки зафиксировали 18 летальных случаев.

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Дата
09
августа

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