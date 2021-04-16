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пятница, 16 апреля 2021 15:33

Коронавирус вылечил мужчину от онкологии

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Коронавирус вылечил мужчину от онкологии
Мужчина излечился от рака после того, как переболел ковидом. Фото: dw.com

В Великобритании 61-летний мужчина излечился от рака сразу после того, как переболел коронавирусом.

У него исчезли все симптомы онкологии, пишет Focus.

По словам экспертов, этот случай - настоящая редкость. Также они предположили, что вирус мог уничтожить раковые клетки в организме.

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У пациента диагностировали лимфому Ходжикина и назначили ему курс химиотерапии, но перед лечением он заразился Covid-19, поэтому не смог пройти ее в назначенные сроки.

Мужчина сразу, как получил отрицательный результат теста, пошел на обследование онкологии. Выяснилось, что раковых клеток в его организме больше нет.

Предполагается, что в организме мужчины было много Т-клеток - белых кровяных телец, способных уничтожать инфицированные вирусом клетки.

Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии. За последние два месяца количество больных Covid-19 росло каждую неделю.

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Дата
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