Коронавирус: ВОЗ продолжила режим чрезвычайной ситуации

В мире продолжается режим надзичайнои ситуации. Фото: pexels.com

Действие глобального режима чрезвычайной ситуации продолжила Всемирная организация здравоохранения.

"Директора департаментов по чрезвычайным ситуациям региональных бюро ВОЗ и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям сделали обзор ситуации в регионах и в мире, коротко представленный в приложении к этому документу. После окончания обсуждения члены комитета пришли к единодушному выводу о том, что данная вспышка продолжает оставаться чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в сообщении прессслужбы ВОЗ.

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Через 3 месяца или раньше Комитет по чрезвычайной ситуации проведет следующее совещание.

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