Коронавирус: в Венеции отменили карнавал

В Венеции из-за коронавируса отменили карнавал. Фото: Venus

Власти итальянского региона Венето объявила об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власть должна принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе после вспышки на севере Италии. Об этом сообщает агентство DPA.

"Мы должны принять кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше", - заявил он.

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По состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксировано 2 случая заражения коронавирусом. Количество больных в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.

В Италии количество больных коронавирусом по состоянию на вечер 23 февраля выросло до более 130 человек.