Коронавирус в Украине и мире: заразились более 80,2 млн человек

В Украине на Covid-19 заболели уже 1012167 человек. Фото: REUTERS

По состоянию на субботу, 26 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 80,2 млн человек.

За прошедший день выявлено 472 443 новых инфицированных, сообщает Worldometers.

Всего от болезни умерли более 1,7 млн пациентов, а выздоровели - 56,4 млн.

Больше всего больных Covid-19 вчера зафиксировали в США - 98 тыс., Великобритании - 32 тыс. и России - 29 тыс.

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В Украине на Covid-19 заболели уже 1012167 человек. Умер из-за болезни 17581 гражданин, а выздоровели - 646 772. В мире странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 19 млн), Индия (более 10,1) и Бразилия (более 763). Украина в этом списке занимает 17-е место.