Коронавирус в мире: за сутки умерли почти 6 тыс. человек

В мире 3 845 718 инфицированных Covid-19. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 8 мая в мире от коронавируса умерли за сутки 5753 человека. Всего с начала пандемии - 269 584 человека. Выздоровели 1 284 74.

Всего в мире 3 845 718 инфицированных, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убили ученого, который изучал коронавирус

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 256 972), Испания (221 447), Италия (215 858), Великобритания (207 977), Россия (177 160), Франция (174 918), Германия (169 430), Бразилия (135 773) и Турция (133 721).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 75 670 лица, Великобритании - 30 689, в Италии - 29 958, Испании - 26 070 и во Франции - 25 990. В Китае в целом - 4637, цифра не меняется уже 2 недели.

В Украине по последним данным 13 691 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 340 летальных. 2396 пациентов выздоровели.